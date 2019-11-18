"السيد" يعلن اختصاصات لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية، إن اللجنة سيكون لها العديد من الاختصاصات، منها إدارة ملف الانتخابات بحيادية واستقلالية سواء في انتخابات النواب أو الشيوخ أو المحليات، وذلك وفق أطر ومحددات متفق عليها مع المجلس الرئاسي للتحالف لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.



وأضاف "السيد"، في بيان له اليوم، أن اللجنة تتولى وضع جدول زمني محدد المدة تتلقى خلاله طلبات راغبي الترشح من أحزاب أعضاء التحالف على أن يتم غلق باب تقديم أي طلبات أخرى بعد انتهاء الموعد الذي ستعلن عنه اللجنة مع تحديد مهلة زمنية تتيح لرؤساء الأحزاب استكمال الأوراق والبيانات أو إجراء أي تعديلات أو إضافات في طلبات الترشح، مشيرًا إلي أنه من ضمن اختصاصات اللجنة تجهيز قاعدة بيانات بالأسماء المطروحة للترشح باسم تحالف الأحزاب المصرية سواء على القوائم أو الفردي، مرفق بها سيرة ذاتية لكل مرشح على حدة على أن يقوم السادة رؤساء أحزاب التحالف بتقديم كل الأسماء المرشحة من جانبهم إلي اللجنة لتتولي فرزها وإبداء الرأي في كل مرشح على حدة ورفع تقرير بشأنهم إلى المجلس التنفيذي.



وتابع "ستقوم اللجنة بتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية لأي معركة انتخابية يخوضها التحالف مع وضع تصورات تقديرية حول الاعتمادات المالية وكيفية التمويل وطريقة الإنفاق بما يتماشى وصحيح القانون، وأيضًا وضع قواعد وطريقة وآليات ومعايير لعمليات اختيار المرشحين بما يضمن سلامة الاختيارات وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها بعيدًا عن المجاملة والمحاباة".



وأشار إلي أن اللجنة مهامها وضع آليات مناسبة تستطيع من خلالها اللجنة تنظيم وإجراء عمليات استطلاع للرأي في الدوائر الانتخابية حول مرشحي التحالف والمرشحين المنافسين وطبيعة كل دائرة ومراكز قوتها مع مراعاة الفارق الجوهري بين الحضر والريف، وأيضًا ستدرس الخريطة الانتخابية علي مستوي الجمهورية من حيث عدد الدوائر وعدد أصوات الناخبين وعدد المقار واللجان الانتخابية في كل دائرة على حدة ومعرفة مواطن القوة ومراكز الضعف والدوائر التي تتحكم فيها العصبيات والقبليات، وغيرها من العوامل الأخرى التي تتحكم في مجريات التصويت والعملية الانتخابية برمتها.



وأكد "السيد"، اللجنة ستضع خطة إعلامية محكمة بالتعاون مع لجنة الإعلام بالتحالف يمكن من خلالها التخديم بشكل احترافي على مرشحي التحالف والترويج لهم بشكل يحقق الانتشار مع مراعاة أننا نواجه منافسين أقوياء في هذا الإطار، وفضلًا عن اللجنة ستسهم بشكل فاعل في برامج التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في أي استحقاق انتخابي على أن تشمل برامج التوعية كوادرنا الحزبية والناخبين في الدوائر.



وقال "سيستخدم التحالف المقرات الحزبية بالقاهرة والمحافظات للتخديم علي هذا الغرض بعقد الندوات والمؤتمرات وتدشين حملات لطرق الأبواب وطباعة بانرات وبوسترات ومطويات تحمل رسائل توعية واضحة ومباشرة توزع على الجمهور المستهدف".