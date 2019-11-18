مصر تحتفل باليوم العالمى للطفولة بمشاركة 15 دولة

تنظم وزارة الشباب والرياضة المهرجان العالمي للطفولة (من سن 12 وحتى 17 عامًا) في الفترة من 20 وحتى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 15 دولة، تزامنًا مع احتفالات الأمم المتحدة بيوم الطفل العالمي والذي أقرته في شهر نوفمبر من كل عام، حيث تشارك كلاً من بولندا، ورومانيا والمكسيك، سريلانكا، وإندونيسيا والأردن وباكستان وإيطاليا وتونس، وفلسطين، والصين، المغرب، سوريا، أوكرانيا، فرنسا، بنجلادش، الهند، السودان، بجانب مصر الدولة المضيفة للمهرجان، بهدف إعادة الحياة لهم بعدما فقدوا الاهتمام إعلاميًا وثقافيًا.



ويتضمن حفل الافتتاح الذي يقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة، ويحضره الدكتور أشرف صبحى عروضًا فنية من الدول المشاركة تعبر عن ثقافة كل بلد، لتحمل رسالة سلام ومحبة من أطفال العالم إلى شعوبها.



كما يتضمن المهرجان تقديم عروض فنية وفلكلور ومواهب فنية وغنائية تجوب محافظة القاهرة ومراكز الشباب والمدارس، ودفيليه بالملابس التراثية للدول المشاركة، بالإضافة إلى حلقات نقاشية لجميع الوفود، وبرنامج سياحي ترفيهي بالقاهرة والجيزة لزيارة المعالم السياحية، كما تتضمن فعاليات المهرجان بجولات حرة للفرق المشاركة في الأماكن التراثية والحضارية.



ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان بقاعة المنارة الدولية للمؤتمرات بالتجمع الخامس يوم الأحد القادم، بحضور وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.