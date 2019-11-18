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عالم

"قبرص ميل": مصر تحقق نجاحًا كبيرًا فى الطاقة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "قبرص ميل"، أن هناك نظرة قاتمة تنتظر مستقبل الغاز في قبرص، وتحديدًا حقل أفروديت على عكس مستقبل مصر.

وتابعت أن منح الحكومة في الأسبوع الماضي، ترخيص استغلال حقل أفروديت للغاز لمدة 25 عامًا لكونسورتيوم نوبل إنرجي وديليك وشل، يعد علامة فارقة في تطوير المواد الهيدروكربونية المكتشفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، إنه ليس فقط أول ترخيص من هذا النوع، ولكنه يمكن الكونسورتيوم من الدخول في مفاوضات مع مصنع إدكو المصري لتأمين عقد بيع الغاز لتسييله.

وأضافت أن أسعار الغاز الفورية في أوروبا تبلغ الآن حوالي 5 دولارات أمريكية لكل مليون برميل سنويًا، حيث بلغ متوسطها حوالي 4 دولارات أمريكية لكل مليون برميل سنويًا على مدار العام، وبهذه الأسعار لن يكون خط غاز شرق ميد قابلًا للتطبيق اقتصاديًا.

وأشارت إلى أن الوضع في مصر مختلف تمامًا، حيث اتخذت مصر مجموعة من التدابير لتحسين سوق الطاقة لديها، والتي أدت لوجود فائض للتصدير من الغاز، بالإضافة إلى وصول حقل "ظهر" للطاقة الإنتاجية الكاملة، التي بلغت 33 مليار متر مكعب خلال العام الجاري.

وأوضحت أن وفرة حقول الغاز في مصر والاكتشافات الصغيرة الأخرى تزيد من فائض الطاقة لديها، كما تقوم الحكومة المصرية ببناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من CCGT، مع زيادة في الكفاءة بنسبة تزيد على 50% مقارنة بالمصانع القديمة، والتي تحتاج إلى كميات أقل من الغاز لإنتاج نفس كمية الكهرباء، كما شرعت في برنامج طموح وناجح حتى الآن للطاقة المتجددة، لإنتاج 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة بحلول عام 2022، وهذا لن يؤدي فقط إلى فائض في الكهرباء ولكن في الغاز أيضًا.

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك يعمل مصنع إدكو بكامل طاقته، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الآخر بالعمل بكامل طاقته خلال العام المقبل.

وأوضحت أن إدكو لم تستطع تصدير الفائض من الغاز خلال شهري أغسطس وحتى أكتوبر، لتراجع الأسعار العالمية، ما دفعها لخفض الإنتاج، ولكن الغاز المصري أمامه فرصة للمنافسة على عكس الغاز القبرصي الذي لا يمكنه منافسة الأسعار العالمية بأي شكل.

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