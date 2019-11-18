باكستان تنجح في إطلاق صاروخ باليستي "أرض- أرض"

أعلن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أن إسلام أباد أجرت اليوم الاثنين، تدريبات ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض من طراز (شاهين-1).



وذكر الجناح الإعلامي - في بيان صحفي أوردته صحيفة (دون) الباكستانية - أن هذه التجربة جاءت في إطار تدريبات "تهدف إلى تجربة الاستعداد التشغيلي لقيادة القوات الاستراتيجية للجيش".



وأفاد بأن القوات أظهرت مستوى عال من الكفاءة في التعامل مع نظام الأسلحة القوي وتشغيله، مما يضمن الحد الأدنى من الردع لباكستان.



ووفقًا للجناح الإعلامي للجيش، يمكن لصواريخ شاهين-1 حمل جميع أنواع الرؤوس الحربية لمسافة تصل مداها إلى 650 كيلومترًا.