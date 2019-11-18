الشروق: تخصيص 5 آلاف متر لإنشاء مجمع للخدمات الشرطية

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه فى إطار سعى جهاز المدينة لتوفير الخدمات الحكومية المختلفة بمكان واحد للتيسير على المواطنين، فقد تم التنسيق مع قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية لإقامة مجمع للخدمات الشرطية بالمدينة وتمت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على الموقع المقترح لخدمة سكان مدينة الشروق.



وقال إن قطعة الأرض تم تخصيصها لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول وتبلغ مساحاتها حوالى (5000م2) وتقع بمنطقة الخدمات المستقبلية بالقرب من مدخل (2) طريق القاهرة الإسماعيلية.



وأضاف رئيس الجهاز بأن وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ مجمع خدمى يضم (جوازات– أحوال مدنية – تصاريح عمل – مرور ) بهدف التيسير على سكان المدينة راغبى الحصول على الخدمات المقدمة كى تكون فى مكان واحد بدلًا من الانتقال خارج المدينة، مؤكدًا بأن الجهاز لن يدخر جهدًا فى سبيل توفير كافة الخدمات للمواطنين بمدينة الشروق.