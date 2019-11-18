زاهى حواس: اكتشفنا ثلث الآثار المصرية القديمة فقط

قال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، خلال ندوة في جامعة المنصورة، لقد تم اكتشاف ثلث الآثار المصرية القديمة حتى الآن، في حين لا يزال الباقون مدفونين تحت الأرض إلى جانب أي أسرار قد يحملونها.



وتابع "حواس" أنه حتى عام 1983، كان بإمكان البعثات الأثرية الأجنبية أن تأخذ نصف الآثار التي اكتشفتها معهم من الناحية القانونية، ولكن الآن علماء البعثات الأثرية لهم الحق في نشر المواد العلمية والتاريخية حول الآثار المكتشفة فقط.



وفي وقت سابق من هذا العام، انتقد المسئولون المصريون بيع تمثال مصري للفرعون "توت عنخ آمون" في دار كريستيز للمزادات في لندن، وأصروا على أن القطع الأثرية هي ثروة ثقافية نهبها غزاة المقابر.