التموين: صرف 65% من سلع نوفمبر للمواطنين

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 65% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن تخفيض أسعار بعض السلع التموينية على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموبن بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها، والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرش.