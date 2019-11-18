شعبة السكر: المنطقة اللوجستية ستحقق ثباتا نسبيا للأسعار (فيديو)

وأوضح "المغاورى"، أنه تم اختيار محافظات محددة وجارى العمل على أكثر من منطقة لوجستية أخرى فى المستقبل القريب، لافتًا إلى أن وجود تلك المناطق اللوجستية يساعد على وجود ثبات نسبي للأسعار بالدولة.



قال الدكتور محمد فوزى المغاورى، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، إن المنطقة اللوجستية تسمح بتداول وتخزين السلع القابلة لهذا التخزين، والتي يتم اختيارها وفقا لمعايير محددة، خاصة أنها تساهم في ثبات نسبى للأسعار، ومعرفة حجم المنتجات المعروضة للموازنة بين العرض والطلب.وأضاف "المغاورى"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه يتم إنشاء المناطق اللوجستية نتيجة لوجود الكثافة السكانية المختلفة فى مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المعايير التى يتم الاختيار على أساسها المناطق اللوجستية هى الكثافة السكانية، والقوة الشرائية الموجودة بالمكان، إضافة إلى الاحتياجات اللوجستية للمحافظة نفسها.