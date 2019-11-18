حقيقة تدهور حالة رمسيس مرزوق الصحية

كشف مينا مرزوق نجل شقيق مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق تفاصيل حالته الصحية في الوقت الحالي لـ "الدستور" بعد انتشار شائعات حول إهمال أسرته لصحته حيث قال مينا "رمسيس مرزوق يعيش فترة نقاهة حاليا بناء علي طلب الدكتور المعالج له مؤكدا أن عدد من الأشخاص حاولوا أستغلال حالته الصحية مؤخرا في النصب عليه والحصول علي ثروته مشيرا إلا ان أحد الفتيات ذهبت للأقامة معه في منزله دون وجود صلة قرابة معه وهي التي تسببت في تدهور حالته في الفترة الأخيرة بهذا الشكل بسبب إهمال علاجه".



وأضاف مينا مرزوق أن نقابة السينمائيين تعلم جيدا طبيعة الحالة الصحية لرمسيس مرزوق ويقومون بزيارته بشكل مستمر ويعرفون جيدا ما يتعرض له من نصب لذلك حذروا من نشر أي شائعات حول حالته الصحية او علاقاته بأسرته كما أن وفد من أصدقائه القدامى بإضافة عدد من نقابة السينمائيين قاموا بزيارته أمس ليطمئنوا عليه ووجدوا في أحسن حال.



يشار إلي أن رمسيس مرزوق من أهم مديري التصوير في تاريخ السينما المصرية حيث قدم عدد كبير من الأعمال السينمائية الهامة عبر مسيرته الفنية كان أبرزها مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وأقام مؤخرا معرض قدم فيه أبرز أعماله التصويرية عبر مسيرته الفنية الطويلة.