"الزراعة": نخطط لإنشاء 21 مزرعة نموذجية بالدول الإفريقية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إنه تم إنشاء 9 مزارع نموذجية في بعض الدول الإفريقية خلال الفترة السابقة، لنقل تجاربنا وخبرتنا في المنظومة الزراعية ونظم الزراعة الحديثة، والبذور الجديدة التي يتم استنباطها في مصر.



وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، أن هناك مخطط لإنشاء 21 مزرعة نموذجية لتغطية كافة الدول الإفريقية، بعد تطبيق التجربة في بعض الدول الإفريقية بدأنا في فتح أسواق للمنتجات المصرية بها، وتم البدء في عمل منظومة إنتاج متكامل حيواني وداجني وسمكي وزراعي.



وأشار معاون وزير الزراعة، إلي أن مصر من أهم دول العالم في إنتاج الأسماك من المزارع، مشددًا على أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا في إنتاج هذا النوع من الأسماك، ونقل التجربة المصرية في هذا المجال يكون له دور كبير في توفير الغذاء لدول القارة، وإتاحة مزيد من الصادرات التي تساعد دول العالم في توفير الاحتياجات الغذائية لهم.



