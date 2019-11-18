هيثم شاكر يكشف أسرارًا بحياته الفنية لـ"كلام معلمين"

يكشف المطرب هيثم شاكر العديد من أسرار حياته الفنية ضمن الحلقة المقبلة من برنامج "كلام معلمين" الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على الراديو 9090 في تمام الساعة الثانية عشرة مساء.



ويتحدث هيثم خلال الحلقة عن رحلة مرضه بالسرطان وكيف تغلب عليه، كما يوضح كيفية تسجيل ألبومه الأخير "معرفة قديمة" أثناء فترة مرضه، ويكشف عن أعماله الفنية المقبلة.



يذكر أن ألبوم معرفة قديمة منذ انطلاقه قد حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر تريند «تويتر» أكثر من مرة، وظل محافظًا على المركز الأول في موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، وتضمن ترند يوتيوب 7 أغنيات من الألبوم.



يأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير، تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهى «ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افتراقنا، مافيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة».



ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفون أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي، وأحمد صلاح حسني.