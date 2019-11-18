الطفولة والأمومة: المنيا أكثر المحافظات في عمالة الأطفال

قال ناصر مسلم، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مصر من أوائل الدول التي تحركت اتفاقية حقوق الطفل الدولية من خلال سن للقانون رقم 12 لسنة 1996، موضحا أن خط نجدة الطفل " 16000" يعمل على مدار 24 ساعة على التدخلات الوقائية لمنع وقوع حدث معين أو التعامل مع المشكلة التي تقع على الطفل،كما يتعاون الخط مع النيابة العامة ووزارة العدل والصحة وكافة الوزارات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة.



ولفت خلال كلمته باحتفال الأعلى للإعلام ومنظمة اليونيسيف بمناسبة مرور 30 عاما على اتفاقية الطفل، اليوم، أن إنشاء مجلس الأمومة والطفولة عام 1996 يأتي مواكبا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بهدف إعلاء حقوق الطفل المصري.



وأشار إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا العنف الموجهة للأطفال وقام بمبادرة تعليم الفتيات بناء على دراسة أجريت عام 1997 حول أسباب تسرب الفتيات من التعليم وتبين أن المدارس تبعد كثيرا عن القري فبالتالي طبقا للتقاليد تمنع الفتيات من التعليم فتم تدشين المبادرة التي تضمنت مدارس الفصل الواحد داخل القري لسد الفجوة النوعية في التعليم بين الأولاد والفتيات.



وتابع قائلا "المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية تنسيقية وطنية تخطيطية وليس مجلس تنفيذي فهو يخطط لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات التجريبية التي تيلم للوزارات المعنية لتنفيذها".



وأوضح مسلم أن هناك بعض المحافظات بها عدد كبير جدا من الأطفال العاملين وفقا لاحصائية قام بها المجلس مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتبين أن المنيا اكثر المحافظات التي يعمل بها الأطفال مما شجع على سن قانون يجرم عمل الأطفال قبل سن 15 عاما.