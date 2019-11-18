الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الطفولة والأمومة: المنيا أكثر المحافظات في عمالة الأطفال

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:45 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
طباعة
قال ناصر مسلم، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مصر من أوائل الدول التي تحركت اتفاقية حقوق الطفل الدولية من خلال سن للقانون رقم 12 لسنة 1996، موضحا أن خط نجدة الطفل " 16000" يعمل على مدار 24 ساعة على التدخلات الوقائية لمنع وقوع حدث معين أو التعامل مع المشكلة التي تقع على الطفل،كما يتعاون الخط مع النيابة العامة ووزارة العدل والصحة وكافة الوزارات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة.

ولفت خلال كلمته باحتفال الأعلى للإعلام ومنظمة اليونيسيف بمناسبة مرور 30 عاما على اتفاقية الطفل، اليوم، أن إنشاء مجلس الأمومة والطفولة عام 1996 يأتي مواكبا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بهدف إعلاء حقوق الطفل المصري.

وأشار إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا العنف الموجهة للأطفال وقام بمبادرة تعليم الفتيات بناء على دراسة أجريت عام 1997 حول أسباب تسرب الفتيات من التعليم وتبين أن المدارس تبعد كثيرا عن القري فبالتالي طبقا للتقاليد تمنع الفتيات من التعليم فتم تدشين المبادرة التي تضمنت مدارس الفصل الواحد داخل القري لسد الفجوة النوعية في التعليم بين الأولاد والفتيات.

وتابع قائلا "المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية تنسيقية وطنية تخطيطية وليس مجلس تنفيذي فهو يخطط لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات التجريبية التي تيلم للوزارات المعنية لتنفيذها".

وأوضح مسلم أن هناك بعض المحافظات بها عدد كبير جدا من الأطفال العاملين وفقا لاحصائية قام بها المجلس مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتبين أن المنيا اكثر المحافظات التي يعمل بها الأطفال مما شجع على سن قانون يجرم عمل الأطفال قبل سن 15 عاما.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

منذ حوالي 13 ساعة

صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"

منذ حوالي 23 ساعة

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى حول وفاة هيثم أحمد زكى

منذ أقل من ساعتين

وزير الكهرباء يكشف موعد تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

وزير الكهرباء يكشف موعد تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

عبدالعال يهاجم مقترح قانون "الذوق العام": نقبل الجميع

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

تحذير أميركي: أوقفوا عمليات الليزك فورا

أول تعليق لـ"الحايس" على "إعدام المسماري": "افرحوا يا مصريين"

خبير مياه يوضح حصة مصر خلال سنوات الملء وبعض النقاط الفنية بشأن سد النهضة

جوناثان كوهين.. تعرف على السفير الأمريكي الجديد في القاهرة

منوعات

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

بسبب الدخان.. هبوط اضطراري لطائرة تقل "هيلاري كلينتون"

كشكول

بالصور.. جولة مفاجئة لـ"النيلي" بمدارس البنجر شرق مطروح

تفاصيل التعذيب الوحشي لـ"طفلة بلبيس"

"عامر": شباب الجامعات لهم دور أساسي في بناء المجتمعِ

تنظيف التلاميذ للمدارس" تواضع" ولا "استغلال " (صور)

إسلام سياسي

نكشف القصة الكاملة للفيديو الجديد لأبو إسحاق الحويني رغم مرضه

منشق عن داعش يشكك في وجود زعيم لتنظيم بعد مقتل "البغدادي"

"العالمي للفتوى": الفتاوى الطبية تشكل (17%) من جملة الفتاوى المرصودة عالميًّا

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا الأمريكية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

"على لهيب شمعة" لمرفت البربري.. فانتازيا الحب والحرب

دور القوات المسلحة في التنمية ببرنامج "الإستراتيجية والأمن"

7 عروض جديدة تناقش قضايا الواقع وتنحاز لحرية الإبداع

"أصفاد الروح" فى مختبر السرديات ببيت السنارى

صفحتنا ع الفيس بوك