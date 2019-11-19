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"روبى".. معشوقة جيل الثمانينيات تُشعل "السوشيال ميديا"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:46 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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عادت الفنانة روبي من جديد، لتشعل السوشيال ميديا، وذلك بعدما شاركت متابعيها صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بإطلالة جريئة وساحرة.

وظهرت "روبي"، وهي ترتدي فستان أسود قصير بأكمام طويلة، نسقت معه بورتفيه أسود ملائم لإطلالتها، بالإضافة إلى حذاء بكعب عال.

وتعتبر الفنانة روبي معشوقة الكثيرين من جيلي الثمانينات والتسعينيات، ودائمًا ما كانت تثير الجدل بإطلالة لها أو حتى بصورة، وفي السطور التالية نبرز أكثر المواقف التى جعلتها "معشوقة الأجيال".

"روبي.. ليه بيداري كده"
من الأغاني التي ساعدت بشكل كبير في معرفة الجمهور العربي والمصري بالفنانة روبي، فهي ثاني أغنية وفيديو كليب لها، عرض في يناير عام 2004 وحققت الأغنية نجاحا باهرا، وبنفس القدر آثار ضجة غير مسبوقة بسبب جرأته، حيث ظهرت روبي فيه في قاعة رياضة بالاضافة إلى المشهد الشهير على الدراجة ومشهد التنورة مع تسريحو شعر القصة القصيرة مع ذيلي الحصان التي أصبحت موضة الفتيات في تلك الفترة، ومع كل الانتقادات التى تعرض لها الكليب من النقاد أو من كبار السن الذين رأوها رمزًا للانحلال، أحبها أبناء جيلها من الثمانينيات ورأوها رمز للتمرد والمشاغبة.

رقص روبي في الشارع
لم تعلن روبي هزيمتها أمام الانتقادات، بل أثارت الجدل مرة أخرى من خلال رقصها بأحد الشوارع في دولة أوروبية، ببدلة رقص، ويبدو أن الأيام تعيد نفسها، فأطلت عام 2013 بمشهد مشابه، حيث التف الكثيرين لمشاهدة الفنانة المصرية وهى ترقص على أنغام الفنان إيهاب توفيق.

وفي الموقفين انهالت التعليقات على الفنانة التي ردت في الكثير من التصريحات: "أنا حره"، الأمر الذي جعلها تختفي عن الإعلام لفترة كبيرة.

روبي بجسم "كيرفي" للمرة الأولى
من الصور التي أثارت الكثير من الدهشة، هو ظهور الفنانة روبي، بجسم ممتلئ حيث أمطر الجمهور الفنانة روبي بالتعليقات الإيجابية والتي كان من بينها "كدة أحلى".

ملابس البحر التي ارتدتها روبي لفتت أنظار جمهورها، خاصة أنها أعطتها وجها أنثويًا فريدا مع تسريحة الشعر الذكورية التي ظهرت بها منذ أشهر.

حكاية صورة "ياولا"
"ياولا".. من الصور التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ففي يناير من العام الجاري، انتشرت صورة للفنانة روبي بشعر قصير تنظر للكاميرات بصورة عفوية وتعبيرات وجه جذابة تنم عن أنها تستنكر شيء ما.

واستخدم البعض هذه الصورة للتعبير عن رد فعلهم على مواقف معينة واستنكار آراء لا تعجبهم بصورة ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فرح شقيقتها
من المواقف التي أثارت بها الفنانة روبي الجدل، هو رقصها بفرح شقيقتها "كوكي"، ففي العام الماضي، أشعلت روب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت روبي فستان قصير من الدانتيل الفضي وشاركت شقيقتها الفرحة بالرقص على الزفة البلدي والتفاعل مع الأهل المتواجدين في حفل الزفاف، الذي اقتصر على الأصدقاء والعائلة فقط.

إطلالة بفستان أسود
منذ أيام شاركت روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بإطلالة جريئة وساحرة.

وأطلت "روبي"، وهي ترتدي فستان أسود قصير بأكمام طويلة، ونسقت معه بورتفيه أسود ملائم لإطلالتها وانتعلت حذاء بكعب عال.

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