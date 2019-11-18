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مصر

السلع التموينية تعلن عن مناقصة عالمية للقمح

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:43 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك عن فترة شحن من (5 - 15) يناير 2020.

وأكدت أنه لابد أن يتم تقديم العروض من جانب الموردين بمقر الهيئـة قبل السـاعة الثانية عشر ظهـرا بتوقيت القاهرة غدا على أن يتم البت فى العروض حتى الساعة 5 عصرا في نفس اليوم، كما يكون السداد "بتسهيلات موردين 180 يوما من تاريخ آخر بوليصة شحن "وتقدم العروض على أساس FOB بعرض نولون منفصل عن العرض الأصلي.

وأشارت الهيئة إلى أنها ترغب فى شراء القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم، قمح ألمـاني قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.

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