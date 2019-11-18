إيران: إحراق مقر لقوات الباسيج في منطقة ملارد غرب طهران

أفادت مصادر ميدانية إيرانية، اليوم الاثنين، بأنه تم إحراق مقر لقوات الباسيج في منطقة ملارد غرب العاصمة الإيرانية طهران، فيما يستمر قطع الإنترنت حتى صدور قرار من مجلس الأمن القومي.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصادر قولها "إن المحتجين الإيرانيين أحرقوا فروعا لعدد من المصارف في أصفهان أمس الأحد".



وقد وصلت أعداد المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية على مدى 3 أيام إجمالًا إلى 87400 شخص، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، مضيفة أن الاحتجاجات هي الأعنف مقارنة باحتجاجات عام 2017، وتم اعتقال ما يقرب من 1000 شخص في احتجاجات إيران حتى الآن، وأدت أعمال العنف ضد المتظاهرين في المدن الإيرانية على مدار 3 أيام إلى سقوط 36 قتيلا.