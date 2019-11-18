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سياسي

طلب إحاطة بشأن تهريب أحمد عز أموال عبر ملاذات ضريبية بالخارج

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:33 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، حول وثائق بنما وعلاقة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بتهريب الأموال عبر ملاذات ضريبية بالخارج.

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن هذه التقديرات تشير إلى أنه هرب حوالى 20 مليار دولار عبر ملاذات ضريبية باسمه وباسم زوجاته الثلاث وأبنائه، مطالبا بتوضيح ما توصلت إليه التحقيقات بعد مرور أكثر من 3 سنوات علي تسريبات وثائق بنما، والتي قامت العديد من دول العالم بالاعتماد عليها في التحقيق مع العديد من المسئولين، وبعضهم تم إدانته أو الإطاحة به من منصبة ولم نسمع أي نتائج لها فى مصر.

وطالب الحكومة المصرية بكشف الحقائق فى هذا الملف للرأي العام، خاصة أنه تم التحقيق فيه على مستوى دولي وتمت إدانة العديد من الأشخاص بمختلف الدول التي قامت بالاعتماد عليها فى التحقيق مع العديد من المسئولين، وبعضهم تم إدانته أو الإطاحة به من منصبة ولم نسمع أي نتائج لها فى مصر أو كشف الملابسات الكاملة له.

وتضمن الطلب المستندات الدالة على صحة ما جاء فى طلب الإحاطة والتى تؤكد إجراء التحقيقات بمختلف الدول التي تورط مسؤوليها فى هذا الملف وتم إجراء التحقيقات وكشف الملابسات بشأنها، مؤكدا على أن الرأي العام فى مصر بحاجة لمعرفة هذه الحقائق على المستوى المصري، ونحن في مرحلة تتم بكل شفافية ووضوح.

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