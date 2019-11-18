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اقتصاد

البريد المصرى يبحث مع نظيره الموريتانى تبادل الخبرات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:30 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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بحث عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري اليوم مع وفد رفيع المستوى من البريد الموريتاني، الذي يزور مصر حاليا برئاسة المصطفى بن عبد الله، مدير عام البريد الموريتاني سبل توطيد أواصر التعاون بين البريدين المصري والموريتاني.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري- في بيان له- إن زيارة المصطفى بن عبد الله، مدير عام البريد الموريتاني والوفد المرافق له تأتي بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.
وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية يهدف إلى إتاحة فرصة التسوق الالكتروني لعملاء البريد الموريتاني من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.

وأوضح عصام الصغير أن هذا البروتوكول يهدف الى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وموريتانيا للاستفادة من إمكانيات البريد المصري لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد الموريتاني بجودة عالية وبأسعار تنافسية موضحًا أن بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وشحنها إلى مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة ومن ثم إلى موريتانيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.

وأشار إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

من جانبه، رحب المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني بالتعاون المشترك مع البريد المصري متمنيًا استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني لنقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي.

وأشاد المصطفى بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين.

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