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محافظات

فندق يدرب السياح على تنظيم الغرف الخاصة بهم في مرسى علم (صور)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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نظم أحد فنادق مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية لتعليم السياح طرق ترتيب الغرف وتنظيمها على الطريقة المصرية، وذلك بعد تقدم عدد كبير من السياح بطلب التعلم، بمشاركة عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات.

من جانبه قال أبو الحجاج العماري، مدير الفندق منظم الحدث، إن المبادرة جاءت بناءً على طلب النزلاء بتعلم الطريقة الخاصة بترتيب ورسم الغرف بالملايات والفوط، كما اعتادوا على رؤيتها داخل الغرف، مشيرًا إلى أن الورشة تمت بحضور عدد كبير من النزلاء ونالت إعجابهم، مؤكدين أن أي شيء يقوم به المصريون يختلف عن غيرة سواء في العرض أو التنفيذ.

وأضاف العماري لـ"الدستور"، أن الورشة شارك بها العاملين بالفندق وعدد من النزلاء، لافتًا إلى أنهم أبدوا إعجابهم بكل ما يرونه في مصر من أشياء يرونها بسيطة لكنها تحمل معان كبيرة، مؤكدًا أن تنفيذ الأفكار الجديدة لخدمة السياحة باتت ضرورة للخروج من الأفكار التقليدية للترويج السياحي في ظل المنافسات القوية داخل السوق السياحي.

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