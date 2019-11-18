مصرع وإصابة 6 فى تصادم ميكروباص ونقل بدهشور

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أعلى وصلة دهشور اتجاه مدينة 6 أكتوبر.



وبالانتقال والفحص تبين أن الميكروباص قادم من قرية قصر رشوان بمدينة طامية بمحافظة الفيوم وفي اتجاهه لمدينة أكتوبر، وتصادم مع سيارة نقل عند وصلة دهشور، كما اصطدمت بهما سيارة نصف نقل أخرى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى وصلة دهشور اتجاه مدينة أكتوبر، وعلى الفور دفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث من الطريق، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المتوفين والمصابين، وتم إخطار الجهات الأمنية بالواقعة، وتجري النيابة التحقيقات.