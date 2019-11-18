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مصر

كوهين: الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
السفير الأمريكى فى
السفير الأمريكى فى مصر، جوناثان كوهين
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قال السفير الأمريكى فى مصر، جوناثان كوهين، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحد تشهد نموا ملحوظا مدعومة بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وأضاف – خلال منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم – أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، لافتا إلى أن منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى يعكس حرص البلدين على المضى قدما فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي السياق ذاته قال كوش تشوكس نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الأربعين الماضية، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية وفرت عددا كبيرا من فرص العمل بالسوق المصرية.

وأضاف أن الجانبين المصرى والأمريكى يعكفان حاليا على دراسة سبل الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، مشددا على أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر سوف تسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة الأمريكية بالسوق المصرية فى العديد من المجالات من بينها الطاقة.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالبلدين ساهمت فى تعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات وخاصة الاستثمارات متوقعا زيادة مساهمة الشركات الأمريكية فى نمو الحركة السياحية فى مصر.

من جانبه قال الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن مصر والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات شراكة اقتصادية قوية حيث زاد حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر خلال السنوات الماضية نتيجة تحسن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية.

وأضاف أنه يوجد التزام من جانب المؤسسات المصرية والأمريكية بدعم التعاون المشترك فى العديد من المجالات من بينها الاستثمارات والطاقة والخدمات وغيرها مشيرا الى ان الاستثمارات الاقتصادية التى نفذتها مصر ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى وزيادة الصادرات.

وأوضح أنه توجد مجالات مواتية لتعزيز الاستثمارات المصرية الأمريكية من بينها الطاقة والاتصالات، لافتا الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترتكز على المنفعة المشتركة.

ومن جانبه قال طارق توفيق عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذت فى مصر ساهمت فى إزالة العديد من العقبات التى تعرقل الاستثمارات المشتركة بين القاهرة وواشنطن، مشددا على ان الاستقرار السياسى والاصلاحات الاقتصادية سوف يدعمان الاستثمارات الامريكية بالسوق المصرية.

وأضاف أن الشركات الأمريكية لديها فرصة مواتية لزيادة أعمالها فى مصر التى تعد سوقا يضم حوالى 100 مليون مستهلك، مشيرا الى ان مجلس الاعمال المصرى الأمريكى يسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الاستثمار والتجارة وتشجيع رجال الأعمال فى الجانبين للدخول فى شراكات للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

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