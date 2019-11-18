اللقطات الأولى من موقع إطلاق النار بكاليفورنيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، يظهر اللقطات الأولى من موقع حادث إطلاق نار خلال حفل خاص بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



ووفقًا للقناة أسفر الحادث، الذي وقع خلال حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو في ولاية كاليفورنيا، عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.



ووفقا للتقارير الأولية فإن تسعة أشخاص أصيبوا، من بينهم من لقوا حتفهم في إطلاق نار وقع في الفناء الخلفي في منزل في المدينة الجنوبية.



