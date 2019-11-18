استلام وحدة إسعاف طيبة شمال الأقصر

أعلن مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد لمرفق الإسعاف، الدكتور معمر عبدالهادي، أنه تم تسلم مبنى وحدة إسعاف جديدة بمدينة طيبة الجديدة، بمنطقة الإسكان الاجتماعي "620 فدانًا"، وذلك لخدمة سكان مدينة طيبة والطريق الصحراوي الشرقي وجميع المناطق المجاورة، ولتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي.



وأوضح الدكتور معمر عبدالهادي، أن المبنى مقدم من جهاز مدينة طيبة الجديدة لهيئة الإسعاف، ومقام على مساحة 337 مترا، ويتكون مًن غرفة للسيارات واستراحة مجهزة وغرفة لتسجيل الملفات، وسيتم تشغيلها خلال الشهر الحالي، لتنضم إلى وحدات الإسعاف المنتشرة بمدن المحافظة فى إطار الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة الإسعافية بالمحافظة.