أستاذ آثار: قائمة منقولات الزواج موجودة بالحضارة القديمة (فيديو)

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن المرأة في مصر القديمة عملت في القضاء مثل الرجال، وهو ما يؤكد رقي المجتمع المصري، وكيف كان يقدر المرأة، كاشفًا عن أن المرأة في المجتمع المصري القديم كانت لها قائمة بالمنقولات.



وأشار "بدران"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أن المرأة المصرية القديمة امتازت برشاقة القوام، وكانت ترتدي أفضل الملابس، مضيفًا أن الأسرة في مصر القديمة كانت قوية جدا، وكانت النواة الأولى لمجتمع قوي.



وأوضح "بدران"، أنه كانت هناك قوانين تنظم حق المرأة عند الطلاق في مصر القديمة، حيث كان للمرأة في مصر القديمة تضع شروطا عند الزواج، وإذا لم يلتزم بالشروط يؤدي ذلك إلى بطلان الزواج.