تمرين مفاجئ لجيش الاحتلال.. وتوقعات بتصعيد مباغت

ذكر موقع «I24 NEWS» العبري أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ صباح اليوم الإثنين تمريناً عسكرياً مفاجئاً بغية فحص جاهزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية العملياتية.



وجاء في بيان أصدره الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّ هذا هو التمرين الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار ما تسمى «امتحانات الجاهزية» التي أعلن عنها قائد هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، لعام 2019.



ومن المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ بالمناطق الشمالية خصوصاً في منطقة الجليل الأعلى المحاذية للبنان وسوريا، الثلاثاء المقبل، إذ تشهد المنطقة حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستُسمع صافرات ودوي انفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي، لاستدعاء قوات احتياط.



وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها جيش الاحتلال تمريناً مفاجئاً، ففي سبتمبر الماضي أجري تمرين فجائي لدراسة مدى استعداد سلاح البحرية في جيش الاحتلال لسيناريوهات القتال في الجبهة الشمالية.



ويفحص التمرين مدى استعداد جيش الاحتلال للانتقال من الروتين إلى الطوارئ والاستجابة لسلسلة من السيناريوهات على طول الحدود الشمالية، سواء البرية أو البحرية منها.



يأتي هذا التمرين، بعدما جرى اجتماع أمني مغلق في مبنى الكرياه (وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال) أمس استمر لعدة ساعات، وهو ما ترك انطباعاً بأن إسرائيل تستعد لتصعيد في الشمال في الفترة القريبة.

