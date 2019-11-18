المنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من المكسيك وسويسرا

قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بمحافظة المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة وعددها 8 مناطق تستقبل وفودا سياحية من مختلف الجنسيات، حيث استقبلت المناطق الأثرية بالمحافظة وفودًا سياحية ضمت زائرين من دولتي المكسيك وسويسرا قادمين للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



وأكد الأزهري أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.



وأشار مدير إدارة السياحة، إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.



كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومتر من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.