10 ملايين لإزالة الكثبان الرملية فى الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد الانتهاء من مشروع رفع وإزالة الكثبان الرملية على جانبي طريق "باريس– درب الأربعين" بتكلفة 10 ملايين جنيه.



وأكد محافظ الوادي الجديد، انتهاء المشروع من خلال رفع 200 ألف متر مكعب من الرمال بطول الطريق، وبعرض 15 مترا، بهدف تسهيل الحركة المرورية، لضمان عدم تكرار زحف الرمال على نهر الطريق وغلقه أمام الحركة المرورية.



وأضاف، أنه جار تنفيذ مشروع مماثل لرفع الكثبان الرملية في محور "الخارجة– الداخلة– الفرافرة"، لرفع 200 ألف متر مكعب من الرمال بطول المحور.



وكان محور "باريس– درب الأربعين" خاصة في منطقة الكيلو 65 من المحور شهد أكثر من مرة انقطاع الطريق بسبب دفنه بالرمال المتحركة بالمنطقة.