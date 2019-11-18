المستشار الصحفى لأردوغان يفضحه: كنت أراجع المانشيتات قبل النشر (فيديو)

كشف الصحفي كمال أوزتورك، الذي عمل 4 سنوات كمستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلومات من شأنها إحراج الصحفيين الموالين لأردوغان.



وأكد المستشار الصحفي، أن الصحفيين الذين يقولون الآن أنهم مستقلون، كانوا يرسلون العناوين الرئيسية للأخبار في اليوم التالي في فترة عملي كمستشار الرئيس، ويسألونني هل هذا مناسب أم لا؟ وينشرونه بعد أخذ رأيي"، وتابع: "ذلك لم يكن بناء على رغبتي ولكنهم كانوا يفعلون بمبادرة منهم"، في إشارة إلى حرص هؤلاء الصحفيين على نشر ما يرونه مناسبًا لأردوغان.