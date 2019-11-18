الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 17 سنتر دروس خصوصية فى الجيزة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
طباعة
أغلقت محافظة الجيزة 17 سنتر دروس خصوصية، واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور، وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها؛ لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في عمليات الغلق.

ولفت المحافظ إلى أن السناتر التي تم غلقها شملت 6 سناتر تعليمية بحي جنوب الجيزة، هى: نوبل وسلسبيل والتوحيد والخطيب وسمارت والسنتر التعليميي بجزيرة الدهب، وإعادة إغلاق سنتر سكيلز الواقع بشارع حسين واصف بحي الدقي وسنتر تعليمي بقطاع أرض اللواء، وآخر بالعقار 29 شارع غزة بالمهندسين بحي العجوزة وسناتر القمة والرباب والبيومي بحي الهرم، وسناتر ستارز، والتفوق والنخبة والأستاذ بحى بولاق الدكرور، وسنتر المصطفى بشارع الملك فيصل بحى العمرانية.

وناشد محافظ الجيزة الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية؛ ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، مؤكدًا على وجود العديد من المراكز بها محاضرون غير مؤهلين تربويًا والغرض الأساسي منها تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.

وأوضح أن الأيام المقبلة تشهد حملات غلق موسعة للمراكز، موضحًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

صابرين.. رحلة خلع الحجاب بدأت بـ"الباروكة"

منذ حوالي 10 ساعة

كيف تحصل على تمويل عقارى من بنك مصر؟

منذ حوالي 21 ساعة

بـ"مايوه بكينى".. صوفينار فى أحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر

منذ حوالي 17 ساعة

"إعدام المسماري".. محطات في قضية "الواحات" (فيديو)

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

عبدالعال يهاجم مقترح قانون "الذوق العام": نقبل الجميع

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

أمير الكويت يعفى وزيرى الدفاع والداخلية من منصبيهما

مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار بكاليفورنيا

رئيس الغرفة الأمريكية: الوقت مناسب الآن لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع مصر

"الجزائر في المقدمة".. 24% زيادة التبادل التجاري بين مصر و"الاتحاد الافريقي"

منوعات

اليابان ترفع حالة التأهب بسبب تزايد النشاط الزلزالى

فيضان يهدد متحف وقبر شكسبير فى مسقط رأسه بإنجلترا

للمرة الأولى.. عرض 3 صور لإليزابيث الأولى منتصرة في متحف لندن

مرممون يحولون تمثال بوذا إلى "رسوم متحركة"

كشكول

"عامر" يبحث عقد مسابقة تعليمية لطلاب الكليات الأزهرية

دارين خليل: 19 طالبة فازت بمناصب قيادية باتحاد "طلاب القاهرة" هذا العام

غلق 17 سنتر للدروس الخصوصية بالجيزة

خلال استقباله "المحرصاوي".. محافظ المنوفية: نثمن جهود الإمام الأكبر محلياً وعالمياً

إسلام سياسي

"العالمي للفتوى": الفتاوى الطبية تشكل (17%) من جملة الفتاوى المرصودة عالميًّا

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا الأمريكية

هل طالبت الإخوان من إيران المساعدة خلال عام 2014؟

بالوثائق.. كيف تخطط إيران للنفوذ في المنطقة العربية؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

"أصفاد الروح" فى مختبر السرديات ببيت السنارى

القومي لثقافة الطفل يدشن أنشطة حديقة الفنون بالهرم لأول مرة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"ميريت الثقافية" تدعو إلى المشاركة في ملف عن حراك يناير 2011

صفحتنا ع الفيس بوك