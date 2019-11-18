إغلاق 17 سنتر دروس خصوصية فى الجيزة

أغلقت محافظة الجيزة 17 سنتر دروس خصوصية، واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور، وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها؛ لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في عمليات الغلق.



ولفت المحافظ إلى أن السناتر التي تم غلقها شملت 6 سناتر تعليمية بحي جنوب الجيزة، هى: نوبل وسلسبيل والتوحيد والخطيب وسمارت والسنتر التعليميي بجزيرة الدهب، وإعادة إغلاق سنتر سكيلز الواقع بشارع حسين واصف بحي الدقي وسنتر تعليمي بقطاع أرض اللواء، وآخر بالعقار 29 شارع غزة بالمهندسين بحي العجوزة وسناتر القمة والرباب والبيومي بحي الهرم، وسناتر ستارز، والتفوق والنخبة والأستاذ بحى بولاق الدكرور، وسنتر المصطفى بشارع الملك فيصل بحى العمرانية.



وناشد محافظ الجيزة الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية؛ ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، مؤكدًا على وجود العديد من المراكز بها محاضرون غير مؤهلين تربويًا والغرض الأساسي منها تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.



وأوضح أن الأيام المقبلة تشهد حملات غلق موسعة للمراكز، موضحًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.