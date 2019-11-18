"الجيل الديمقراطى" يستمع إلى شكاوى أهالى كرموز

زار وفد من حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بقيادة أمين عام الحزب بالمحافظة، الدكتور عمر عوض، منطقة كرموز، وذلك للاستماع إلى شكاوى أهالي المنطقة والعمل على حلها في إطار سياسة الحزب بعمل مسح لشكاوى المواطنين.



وخلال الجولة تفقد وفد الحزب الذي ضم سمير الكفراوي، أمين مساعد الإسكندرية أمين التنظيم، والدكتور حسن سلام أمين مساعد الحزب، وصابر المصري أمين لجنة العلاقات العامة والإعلام، وأيمن درويش، أمين العمال عددا من مناطق كرموز أبرزها ميدان البياضة وباب صدرة وجبل ناعسة وغيط العنب.



ومن جانبه قال الدكتور عمر عوض، أمين الحزب بالإسكندرية، أن الزيارة جاءت استكمالا لبرنامج الزيارات الميدانية لحزب الجيل بالإسكندرية وطبقا لخطة العمل المعتمدة من الأمانة العامة للحزب.



وأضاف عوض أنه من المقرر أن تتم زيارة كل دوائر ومناطق الإسكندرية خلال الفترة المقبلة والاستمتاع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.



وتابع صابر المصري، أمين لجنة العلاقات العامة والإعلام، أنه تم الوقوف على مشاكل الدائرة وأبرزها مشكلة النظافة والإضاءة والنقل العام الذي اختفى من المنطقة منذ ثلاثين عاما تقريبا.



وأشار المصري إلى أنه على الفور تم إعداد جدول زمني لمقابلة المسئولين وعرض مشاكل الدائرة والحلول التي وصفها بالسهل تنفيذها.