ممالك النار.. موعد وقنوات عرض مسلسل خالد النبوى

انطلقت أمس الأحد أولى حلقات مسلسل "ممالك النار" للفنان خالد النبوي، على مجموعة قنوات "إم بي سي"، على أن تعاد الحلقة اليوم الإثنين، في السابعة مساءً.



وتعرض قناة "إم بي سي 5" التي تحمل تردد 11559 على القمر المصري حلقات المسلسل، من الأحد إلى الأربعاء، لمدة 14 يومًا وهو عدد حلقات العمل.



ويجسّد الفنان خالد النبوي فى ممالك النار شخصية طومان باي، وهو آخر السلاطين المماليك الشركسيين فى مصر، وهو الحاكم الوحيد الذي شنق على باب زويلة.



مسلسل "ممالك النار" بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر.



وتدور أحداث المسلسل الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر.



الشركة المنتجة لمسلسل "ممالك النار" كانت قد كشفت عن ميزانية المسلسل والتى قدرت بنحو 40 مليون دولار حتى يستطيع العمل أن ينافس المسلسلات الأجنبية.