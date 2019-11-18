"تاون جاس": ملء خزان غاز الإسماعيلية بنجاح ولا أضرار منه

أعلنت شركة "تاون جاس" لتوزيع الغاز الطبيعي، والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إتمام ملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالإسماعيلية بنجاح، ولم يسبب أية أضرار.



وأوضحت مصادر بالشركة، أن عملية ملء الخزان إجراء روتيني يتم كل فترة ولا مخاوف منها، حيث لا ينتج عنها أية أضرار للمواطنين، إذا تمت بصورة ناجحة، مشيرة إلى أنها تشبه ملء خزان البنزينة.



وأشارت إلى أن أقصى ما يمكن أن يسببه الخزان هو ظهور رائحة الغاز في بعض الأحيان؛ لمن يستعمل الغاز في نفس موعد ملء الخزان.



وكانت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أنها ستقوم في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الإثنين، بملء خزان الرائحة الرئيسي محطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة الإسماعيلية.



وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة في محافظة الإسماعلية، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقًا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات.