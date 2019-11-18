الحكومة الإيرانية تدافع عن قرار رفع أسعار الوقود

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الإثنين، تعليقا على قرار رفع أسعار الوقود، إن الهدف من مشروع رفع سعر البنزين هو دعم الشرائح الأقل دخلًا، مضيفا أن الحكومة الإيرانية تعترف رسميًا باحتجاجات الناس لكن هذا مختلف عن أعمال الشغب ومثيريه.



وتابع ربيعي: "خلال الأيام الماضية تم استخدام الأسلحة وإحراق محطات بنزين وهذا غير مقبول"، مشيرا إلى أن صوت الاحتجاجات وصل للحكومة ونحن مهتمون بهواجس الناس، مؤكدا أن قرار رفع سعر البنزين يأتي ضمن تحقيق السياسات العادلة.



يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الشعب الايراني احتجاجاته ردا على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.