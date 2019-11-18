"النواب" يأخذ الرأى النهائى على قانون إجراءات الطعن

بدأ مجلس النواب في أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.



وقال الدكتور علي عبدالعال، إن هذا المشروع له أثر رجعي، ويتطلب وفقا للدستور الموافقة عليه من ثلثي أعضاء المجلس.



وطلب عبدالعال، من النواب أن تكون الموافقة أو عدم الموافقة بكلمة واحدة أما موافق أو غير موافق.