تفريغ 6000 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين، 20 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وسفينة البضائع العامة MILLAC والتي ترفع علم كومورس، وذلك لتفريغ 6000 طن رخام بالميناء ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7.3 متر، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.