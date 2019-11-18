الإحصاء: مصر تخفض وارداتها من السلع الغذائية 51.4%

أظهرت تقارير رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفضت لأول مرة وارداتها من السلع الغذائية لأكثر من النصف خلال عام 2019، حيث تراجعت قيمة الواردات إلى حدود 3.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقابل 7.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 51.4%.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، على نسخة منه، إلى أن اتجاه مصر نحو ترشيد فاتورة استيرادها من السلع الغذائية أسهمت في توفير 3.8 مليار دولار من العملة الصعبة خلال عام، موضحًا أن الترشيد شمل سلع الزيوت والأسماك واللحوم المجمدة.



وأوضح الإحصاء، أن الواردات من زيت نخيل وجزيئاته تراجعت إلى 368.7 مليون دولار خلال الأشهر السبعة من عام 2019 مقابل 403 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 34.4 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت واردات أكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمدة من 212.6 مليون دولار لـ 174.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.