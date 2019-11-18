سيارة مائلة بسبب الحمولة تسير على الدائري (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح المذاع على قناة "dmc"، فيديو، لسيارة نقل بها حمولة مخالفة زائدة عن الحد والسيارة تمشي بشكل مائل، ما قد يتسبب في كوارث مرورية.



وقالت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة البرنامج، إنه يجب وضع عقوبات رادعة على الحمولة الزائدة، لتجنب حدوث كوارث مرورية لا قدر الله، لأن الحمولة زيادة عن المسموح، وكانت معرضة للانقلاب في أى منحني.

