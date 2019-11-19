عروض الصوت والضوء مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التصريح مجانا للمصريين والعرب والاجانب من ذوى القدرات الخاصة ومتحدى الاعاقة لحضور العروض باللغات العربية والأجنبية بمناطقها الخمسة (الأهرامات - معبد أبوسمبل – الكرنك- فيلة – إدفو) وكذلك كبار السن والمحاربين القدماء من المصريين لحضور العروض باللغة العربية، يأتى هذا فى إطار اهتمام الشركة الدائم برعاية ودعم ذوى الاحتياجات وكبار السن ودمجهم فى المجتمع وتوفير كافة الامكانات اللازمة لما لهم من حقوق وعلينا تحقيقها.



كما يتم منح طلاب المدارس والمدرسين وطلبة المعاهد والجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس تخفيضات تصل الى 50% على العروض باللغة العربية.



وصرح محمد عبد العزيز، رئيس الصوت والضوء انه قد تم تعديل لوائح الشركة لأول مرة فى تاريخ الصوت والضوء بخصوص دعوة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمحاربين القدماء مجانا لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية فى أى وقت حيث كان يتم دعوتهم من قبل خلال فترة أو مناسبة معينة.



وأضاف "عبدالعزيز": "علينا دور كبير فى نشر الثقافة والحضارة المصرية القديمة وخصوصا لهذه الفئات فعلى كل مؤسسات الدولة دعم هذه الفئة ودمجهم فى المجتمع".



يذكر أن الصوت والضوء يدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث تم توفير كراسى متحركة مجانية لمن يحتاجها من رواد عروض الصوت والضوء ليتمكنوا من التحرك أثناء العرض بسهولة دون أى عوائق، كما أضاءت الأهرامات كمساهمة في دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والتعريف بالهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة وهو الحد من أوجه عدم المساواة.