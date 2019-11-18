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عالم

صحيفة بريطانية: جنون العظمة أصاب أردوغان وزيارته لواشنطن فاشلة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:42 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكي
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قالت صحيفة اكسبريس البريطانية، اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة لم تكن ناجحة بما فيه الكفاية، خاصة وأن أردوغان يسعى لكسب رضاء روسيا.

وتابعت الصحيفة،أن أردوغان يسعى لتدعيم علاقاته مع روسيا، فهو يسعى للحصول على صواريخ روسية من طراز S-400، وهو الأمر الذي يشير إلى تحول في الولاء من الناتو إلى موسكو، لكن لدى تركيا تاريخ طويل من الإيمان بحقها في أن تصبح دولة مؤثرة على الساحة العالمية، كما أن أردوغان يعيش في وهم العظمة.

وقال الدكتور سيمون والدمان أحد الخبراء في السياسة التركية لـ Express.co.uk، انه "منذ عام 2002 تقريبًا، نظرت تركيا بشكل متزايد إلى نفسها على أنها دولة مهمة في العالم، وعادة ما يستخدم أردوغان مصطلح العثمانية دائمًا، وانطلاقا من هذه الرغبة، تعتقد تركيا أنها يجب أن تتصرف لمصلحتها الذاتية والوقوف على قدميها، وعندما تضع هذه الأشياء معًا، فلا عجب في أن تقرر تركيا التعامل مع تهديداتها الأمنية المتصورة بغض النظر عن الولايات المتحدة والناتو.

وتابعت الصحيفة أنه رغم هذا إلا أن التوغل التركي العنيف في سوريا كان له تأثير كبير على الصعيد المحلي، حيث تركت العقوبات الأمريكية علامة كبيرة على الاقتصاد التركي المتعثر بالفعل والذي أدى إلى زيادة الضغط على أردوغان في الداخل.

وتابع والدمان، "أعتقد أن هذا هو خطأ أردوغان، لكن أوهام العظمة من الحكومة التركية أبعدتهم عن التفكير في العقوبات الاقتصادية، مضيفًا بأن طموح تركيا هو أن تكون قوة كبرى، لكنها قوة متوسطة الحجم بالفعل.

وأضاف والدمان، "تركيا تعتبر نفسها قوة عظمى إقليمية مهمة، عندما يناقش أردوغان بوتين، إنه لا يتحدث إلى قوة أعلى، فهو يعتقد أنه يتحدث على قدم المساواة، أنه وهم العظمة بالتأكيد.

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