كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:



- الطريق الدائري القادم من الزراعي اتجاه نفق السلام ومنزل جوزيف تيتو

- تريلا معطلة بنفق السلام تسبب كثافات مرورية اتجاه طريق السويس

- زحام مروري أعلى دائري المنيب من وصلة المريوطية حتى منزل الاوتوستراد

- زحام متحرك بكوبري أكتوبر ووسط المدينة وكوبري قصر النيل

- كثافات متحركة أعلى محور ٢٦ يوليو اتجاه ميدان لبنان

- شارع فيصل وشارع الهرم شهدت كثافات مرورية متحركة

- كثافات مرورية بشارع السودان خاصة أمام مترو جامعة القاهرة اتجاه مناطق الدقي

- وشهدت طرق النصر والأوتوستراد والعروبة وصلاح سالم كثافات مرورية متحركة

- وكانت حركة السير جيدة بالطريق الدائري الإقليمي والأوسطي