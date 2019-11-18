السيسي يلتقي رئيس ألمانيا ورئيس البوندستاج.. اليوم

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيجري محادثات سياسية في العاصمة الألمانية برلين.



وأكدت الرئاسة، أن الرئيس سيلتقي بعد ظهر اليوم فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج)، ثم الرئيس الألماني "فرانك - فالتر شتاينماير".



ووصل السيسي أمس إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا".



ومن المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.