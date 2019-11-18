توقيع اتفاقية بين مصر للطيران وإيرباص

شهدت فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 توقيع اتفاقية تعاون بين مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة ايرباص المصنعة للطائرات تصبح بموجبها شركة مصر للطيران للصيانة مركزا لخدمة معتمد لطائرات ايرباص من طراز A220.



من جانبه أشار المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة إلى أن التعاون الفني مع كبرى الشركات المصنعة للطائرات واعتمادها لشركة مصر للطيران للصيانة مركز خدمة معتمد لطائراتها هو ثمرة جهود طويلة من العاملين بالشركة ويعكس حجم الشركة في السوق العالمية لصيانة وعمرة الطائرات وقدرتها على تقديم المستوى الفني اللائق باسم مصر للطيران والذي يعد مثار إشادة من الشركات العالمية الكبرى.



وأضاف أن هذا التعاون يمنح شركة مصر للطيران للصيانة فرصة أكبر لتعزيز تواجدها القوي في السوق العالمية واجتذاب العديد من عملاء ايرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا.