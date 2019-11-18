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اقتصاد

أسعار الأسمدة اليوم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
الأسمدة
الأسمدة
أسامة الشندويلي
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تباينت أسعار الأسمدة، صباح اليوم، لتسجل 4600 جنيه للطن في بعض المصانع في السوق الحر، وتم خفض السعر من 4900 جنيه إلى 4600 جنيه في باقي المصانع.

وكان المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد كشف إن بعض المصانع الجديدة للأسمدة خفضت سعر طن اليوريا 300 جنيه في الطن خلال الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر طن سماد اليوريا لدي المصانع الجديدة 4600 جنيه بدلا من 4900 جنيه.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في تأهيل الكوادر الإدارية بالشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات التجارية المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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