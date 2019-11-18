ارتفاع نيكي وسط تفاؤل حذر بدعم مكاسب البورصات العالمية

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو اليوم الاثنين، بفضل حالة من التفاؤل الحذر، وبدعم مكاسب البورصات العالمية وتوقعات لاتفاق تجارو بين الصين والولايات المتحدة.



وصعد نيكي 0.5 بالمئة إلى 23416.76 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1700.72 نقطة، حيث قاد الاتجاه

الصعودي القطاعات المأمونة مثل قطاع الأدوية الذي زاد 1.3 % والاتصالات الذي ارتفع 0.9 %.



ويوم الجمعة، أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية على مستويات قياسية بفضل التفاؤل حيال تهدئة محتملة لتوترات التجارة

بين الولايات المتحدة والصين ومكاسب كبيرة لأسهم الرعاية الصحية.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد إن الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة في اتصال

هاتفي رفيع المستوى يوم السبت، لكن دون التطرق للتفاصيل.



وارتفع سهم زد هولدنجز المعروفة سابقا بياهو اليابان ولاين كورب 1.2 و2.2 بالمئة على الترتيب بعد أن أعلنت الشركتان رسميا عن

خطة اندماج قبل وقت قصير من فتح السوق لتشكلا عملاقا تكنولوجيا حجمه 30 مليار دولار.