حريق في مطعم بالمقطم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق مطعم بمنطقة المقطم.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء.



تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.