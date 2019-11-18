أسعار القمح اليوم

شهدت أسعار القمح ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، اليوم، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 509.14 دولار مقارنة بنحو 502.62 دولار، أمس.



وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم ديسمبر، قد ارتفعت عند 180 دولارًا للإردب، مرتفعة بنسبة 1.6%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.48%، لتتداول على انخفاض عند 177 دولارًا للإردب.



ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليًا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويًا.