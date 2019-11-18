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اقتصاد

غدًا.. "المركزى" يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
راندا التوني
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يطرح غدا الإثنين، البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 1.7 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

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