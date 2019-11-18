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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 8 في مشاجرة بسوهاج

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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لقيت ربة منزل منزل مصرعها بطلق ناري فيما أصيب 8 أشخاص اَخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر نشوب مشاجرة مسلحة بين طرفين بمركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي ومصاب بكسور إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كلًا من طرف أول "عاصم ع ا م" 41 عامًا مدرس و"حامد ع ا م" 40 عامًا عامل و"عبد العزيز ع ا م" 39 عامًا عامل مصابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وطرف ثاني "زينب ا ع ا م" 27 عامًا ربة منزل مصابة " طلق ناري فتحة دخول وخرج بالفخذ الأيسر" وتوفيت عقب وصولها المستشفى المركزي، و"إسماعيل ع ا م" 56 عامًا عامل مصابًا " اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، و"شيماء اع ا م" 23 عامًا ربة منزل و"إيمان ا ع ا م" 23 عامًا ربة منزل و"سعدية م ا م" 50 عامًا ربة منزل و"فاطمة الزهراء ا ع" 56 عامًا ربة منزل و"إبراهيم ع ا م" 58 عامًا عامل مصابين "جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم عبارة عن بندقية أليه وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب، واتهم الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى لإحداث الإصابات المنوه عنها، ووفاة الأولى بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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