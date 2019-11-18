تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع في البحر الأحمر

أكد الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار حملة التحصين المجانية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بمدن محافظة البحر الأحمر، للشهر الثاني على التوالي، حفاظًا على خلو المحافظة من الأمراض، خاصة عقب إعلان دولة السودان الشقيقة بانتشار مرض حمى الوادي المتصدع في بلادها.



وأضاف فتحي سلمي، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات احترازية للحفاظ على خلو المحافظة من الأمراض، خاصة وأن البحر الأحمر وعدد من محافظات الجمهورية تعد منافذ مباشرة لدولة السودان الشقيقة، والتي تم إصدار تعليمات من وزير الزراعة منذ 15 أكتوبر الماضي بوقف دخول حيوانات من السودان عبر الحدود حفاظًا على الثروة الحيوانية بمصر.



وأوضح مدير بيطري البحر الأحمر، أنه حتى الآن تم تحصين 11568 أغنام وماعز، و712 جمال، و421 أبقار وجاموس بإجمالي 12801 رأس ماشية مع استمرار الحملة المجانية الاحترازية حفاظًا على خلو المحافظة من الأمراض.



وتابع، أن أعمال الحملة الاحترازية المجانية على وشك الانتهاء من أعمالها، ولم يتم رصد نفوق أي حيوانات، وأثبتت جميع العينات العشوائية خلو المحافظة بالكامل من مرض حمى الوادي المتصدع.