استقرار أسعار البقوليات اليوم
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
هويدا سعيدطباعة
استقرت أسعار البقوليات اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، حيث كشف تقرير أن أسعار البقوليات تراجعا عالميًا بنسبة 10% عن الشهر الماضي، ولكن استقرت الأسعار محليًا.
وترصد الدستور أسعار البقوليات اليوم حيث سجل بعض أنواع البقوليات محليًا كما يأتي:
- كيلو الفول البلدي تراوح سعره ما بين 24 و26 جنيهًا.
- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيهًا.
- كيلو الحمص 28 جنيهًا.
- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيهًا.
وترصد الدستور أسعار البقوليات اليوم حيث سجل بعض أنواع البقوليات محليًا كما يأتي:
- كيلو الفول البلدي تراوح سعره ما بين 24 و26 جنيهًا.
- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيهًا.
- كيلو الحمص 28 جنيهًا.
- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيهًا.