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محافظات

ضبط سائق تاكسى بـ23 قطعة حشيش بالغردقة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب -علي عواد
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تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من القبض على سائق تاكسي بحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم، من ضبط المدعو "ع. ع" مقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته 23 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وذلك أثناء قيادته سيارة أجرة "تاكسي" البحر الأحمر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر أمام المقدم محمد كساب مفتش مباحث القسم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ من متحصلات البيع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14993-2019 جنح أول الغردقة، وجار العرض على النيابة العامة.

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